TEMPO.CO, Jakarta - Media terkemuka di Inggris The Guardian menobatkan Jamie Vardy dan Graziano Pelle sebagai penyerang terbaik dalam musim Liga Primer 2015/2016. Keduanya dianggap memiliki keterampilan lengkap dan subur membuahkan gol.



Penyerang Leicester City, Jamie Vardy, tercatat menjadi salah satu yang paling produktif pada musim ini. "Anda tidak bisa membantah 12 gol dalam 12 pertandingan," tulis The Guardian.



Tidak hanya produktif, Vardy dianggap sebagai penyerang yang kreatif. Ia menciptakan berbagai jenis gol. "Bertahan dari serangan lini depan Leicester tidak memberi kesempatan untuk sedikit pun lengah," sebut media itu.



Vardy berbahaya terutama ketika melakukan serangan balik. Ini karena ia memiliki kecepatan, kegigihan, dan ketajaman dalam menentukan arah bola. Meskipun begitu, Leicester juga mampu menciptakan serangan berbahaya.



Saat ini, tim itu berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Primer. Leicester mampu menggeser Manchester United dari urutan ketiga. Tim itu memperoleh 25 poin, sedangkan MU hanya 24 poin.



The Guardian juga menobatkan penyerang Southampton, Graziano Pelle sebagai pemain di lini depan terbaik bersama Jamie Vardie. Ini karena kemampuannya menerobos pertahanan lawan sendirian.



"Pemain Italia ini merupakan penyerang tunggal terbaik. Ia kuat dan lincah. Ini membuatnya mampu mengakali sejumlah bek dalam satu permainan," tulis The Guardian. Sejumlah bek yang pernah menjadi korban Graziano Pelle di antaranya berasal dari Chelsea dan Manchester United.



THE GUARDIAN | GURUH RIYANTO