TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool FC Brendan Rodgers menyatakan skuat asuhannya telah berlatih keras. Kini hanya soal waktu untuk mengembalikan klub berjuluk The Reds ke jalur juara Liga Primer Inggris.



Liverpool memulai Liga Primer musim 2015-2016 ini dengan hasil menjanjikan berupa dua kemenangan masing-masing dengan skor 1-0 atas Stoke City dan Bournemouth, namun kemudian gagal memetik 3 angka dalam empat pertandingan berikutnya.



Dalam empat laga terakhir, Liverpool imbang tanpa gol di markas Arsenal, digasak West Ham United di kandang sendiri dengan skor telak 0-3, takluk 1-3 dari Manchester United di Old Trafford, dan hanya bisa seri dengan skor 1-1 ketika menjamu tim promosi Norwich City.



Di pentas Liga Europa, Liverpool juga hanya bisa bermain imbang dengan skor 1-1 ketika bertandang ke markas klub Ligue 1 Prancis Girondins de Bordeaux.



Akibat gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di ajang Liga Primer Inggris, Liverpool kini terdampar di peringkar ke-13 dalam susunan klasemen sementara dengan koleksi nilai hanya 8 hasil masing-masing dua kali menang, seri, dan kalah.



Klub Merseyside itu hanya mampu menjebol gawang lawan sebanyak empat kali dalam enam laga awal Liga Primer Inggris musim ini, nomor dua terendah di antara 20 kontestan. Hanya Newcastle United yang mencetak gol lebih sedikit yakni tiga gol.



Menurunnya kinerja Liverpool sejalan dengan absennya kapten tim Jordan Henderson yang harus menepi selama 2 bulan akibat mengalami patah kaki ketika menjalan sesi latihan.



Meskipun menghadapi kondisi suram seperti itu, pelatih Brendan Rodgers tetap menyuarakan sikap optimis bahwa Liverpool bakal segera kembali ke jalur kemenangan.



“Kerja keras akan menghasilkan prestasi dan saya pikir itu hanya soal waktu hingga mereka kembali meraih hasil yang pantas dihargai dengan kerja kerasnya. Keyakinan akan tumbuh seiring dengan hasil,” ungkap Rodgers sebagaimana dilansir website resmi klub (www.liverpoolfc.com).



Dia menambahkan bahwa Liverpool hanya perlu membangun kepercayaan diri melalui latihan dan juga melalui pertandingan. “Ini selangkah demi selangkah, mendapatkan hasil pada pertandingan berikutnya, berharap tampil bagus, dan mendapatkan hasilnya.



Liverpool akan tampil dalam babak ketiga Piala Liga Inggris (Capital One Cup) dengan menjamu Carlisle United, klub kontestan League 2 (Divisi 4), yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2015) mulai pk. 02:00 WIB.



Setelah itu Liverpool akan meladeni tim tamu Aston Villa pada Sabtu (26/9/2015) mulai pk. 21:00 WIB dalam pekan ketujuh Liga Primer Inggris. Ini akan membuka jalan lebar bagi Liverpool untuk memetik 3 angka mengingat Villa kalah empat kali dari enam pertandingan awal Liga Primer musim ini.



ANTARA