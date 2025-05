Inilah Kualitas yang Bikin Mourinho Raih Treble di Chelsea

TEMPO.CO, London - Pelatih Jose Mourinho segera mengalihkan perhatiannya untuk memburu gelar juara Liga Primer Inggris setelah membawa Chelsea memenangi Capital One Cup di Wembley, London, pada dinihari tadi, Senin, 2 Maret 2015.



Melihat sisa 12 pertandingan Chelsea di Liga Primer musim 2014-2015 ini, Mourinho berpeluang besar untuk kembali membawa the Blues dari London ini memenangi liga.



Pada posisi memimpin klasemen dengan keunggulan lima poin dari juara bertahan, Manchester City, Chelsea mendapat keuntungan menjadi tuan rumah ketika menghadapi dua tim besar yaitu Manchester United dan Liverpool.



Chelsea hanya perlu melakukan satu kali partai tandang melawan tim besar lainnya yakni Arsenal. Sembilan pertandingan lainnya, baik kandang maupun tandang, di atas kertas akan bisa dijalani dengan baik oleh the Blues ini melawan tim papan tengah seperti Southampton, West Ham, Stoke City, dan West Bromwich Albion.



Mourinho mengungkapkan bila dilarang tim untuk menonton televisi selama di hotel dan di bus yang membawa mereka ke Stadion Wembley, Sabtu lalu. Ini untuk memelihara konsentrasi mau bertanding.



Padahal sebelum tampil di Wembley yang berlangsung sampai dinihari tadi, ada pertandingan penting di liga yaitu Liverpool menjamu rival terberat Chelsea, City.



Tapi, Mourinho mengatakan dengan kekalahan City 1-2 di Anfield, Liverpool, Sabtu lalu, tidak berarti persaingan perebutan gelar juara liga sudah berakhir. Dan, pemenangnya adalah Chelsea. Bahkan, Mourinho masih memperhitungkan Manchester United yang saat ini menduduki peringkat keempat.



“Persaingan ini masih tergantung di tangan semua orang,” kata Mourinho setelah mereka menang 2-0 melawan Tottenham pada final Piala Liga yang membuat mereka berpelung meraih treble. Ini adalah sebutan untuk memborong tiga gelar dalam satu musim.



"Kami masih punya beberapa pertandingan sulit. City juga. United dan Arsenal pun masih dalam jalur pacuan,” Mourinho melanjutkan.



Meski dilarang menonton, Mourinho mengatakan sudah memprediksi bila Liverpool bisa mengalahkan Manchester City.



“Saya bilang ke mereka (para pemain), saya tak mau siapapun mengekspresikan perasaannya jika City bisa mencetak gol pada menit-menit terakhir atau sebaliknya atau jika Liverpool yang menang. Saya ingin mereka benar-benar diam.”



Semula, perintah Mourinho itu sukses dipatuhi para awak Chelsea yang ada di dalam bus menuju Wembley sampai ketika seorang stafnya, asisten pelatih tim utama, Silvino Louro, meloncat kegirangan dalam bus. “Rasanya, saya ingin ‘membunuh orang itu’. Ia melanggar peraturan,” kata Mourinho.



Tapi, Mourinho memang patut optimistis bisa memborong gelar di Piala Liga, Liga Primer, dan Liga Champions bila melihat kondisi timnya yang begitu baik dan sangat percaya diri saat ini.



Mantan bintang Liverpool yang kini jadi pengamat, Jamie Redknapp, bahkan berani bertaruh bahwa sukses Mourinho memenangi trofi Piala Liga ini adalah kunci suksesnya meraih treble musim ini. "Saya belum pernah melihatnya begitu gembira (setelah pertandingan final Piala Liga, dinihari tadi),” kata Redknapp.



“Itu seperti sedikit beban di pundaknya telah terangkat. Maklum, ia tidak memenangi apapun selama lebih dari dua tahun. Jadi, sukses ini semacam jalan pembebasan buatnya,” Redknapp melanjutkan.



Mourinho merayakan raihan 21 trofi juara dalam 15 tahun kariernya sebagai manajer dan perburuan trofi berikutnya yang membuat dia bergairah.



"Saya butuh diriku dengan gelar-gelar. Ini penting buatku dan anak-anak (pemain). Untu klub, itu hanya salah satu piala, tapi itu yang pertama buat sebuah tim baru,” kata Mourinho.



"Anda punya Petr Cech, John Terry, Didier Drogba, dan setelah itu, semuanya berharap adanya satu generasi baru para pemain. Jadi, sebagai satu tim, pencapaian ini sangat, sangat penting,” pelatih tersohor dari Portugal itu melanjutkan.



Melihat keuntungan posisi terakhir Chelsea di liga dan sisa jadwal pertandingan mereka serta pentingnya memenangi Piala Liga, akan membuat Mourinho semakin bisa memaksimalkan kehebatannya sebagai pelatih.



Mantan ikon Arsenal, Thierry Henry, yakin Mourinho juga punya peluang besar memenangi Liga Champions setelah mengimbangi Paris Saint-Germain 1-1 di Paris pada pertemuan pertama babak 16 besar kejuaraan itu.



“Mereka memiliki segala kualitas yang dibutuhkan untuk memenangi treble,” kata Henry. “Jika mereka mengalahkan PSG, mungkin mereka akan menghadapi Bayern Munich, kemudian Real Madrid dan Barcelona. Waktu akan bicara tentang perjalanan mereka,” Henry melanjutkan.



Kemenangan melawan Tottenham mempertajam rekor Mourinho pada partai final yang memenangi 10 dari 12 partai yang dijalaninya.



Henry terkesan dengan cara Chelsea bertahan melawan Tottenham yang mengalahkan anak-anak asuhan Mourinho ini 5-3 pada Liga Primer, dua bulan lalu.



“Mereka tidak bertahan karena mereka harus melakukan itu. Mereka senang dan menikmati gaya mereka untuk bertahan. Mereka hidup untuk bertahan. Anda bisa melihatnya setiap waktu. Itulah sebabnya mereka banyak memenangi pertandingannya pada final,” kata Henry.



JADWAL PERTANDINGAN CHELSEA:



Maret:

4: West Ham United Vs Chelsea

11: Chelsea Vs Paris St Germain di Liga Champions

15: Chelsea Vs Southampton

22: Hull City Vs Chelsea



April

4: Chelsea Vs Stoke City

12: Queens Park Rangers Vs Chelsea

18: Chelsea Vs Manchester United

26: Arsenal Vs Chelsea

29: Leicester City Vs Chelsea



Mei:

2: Chelsea Vs Crystal Palace

9: Chelsea Vs Liverpool

16: West Bromwich Albion Vs Chelsea

24: Chelsea Vs Sunderland

SKY SPORTS | SOCCERNET | GUARDIAN | HARI PRASETYO