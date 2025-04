Inilah Prediksi Arsene Wenger Soal Kepindahan Kylian Mbappe

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, meyakini Kylian Mbappe pada akhirnya tidak akan pindah dari AS Monaco. Penyerang berusia 18 tahun yang sedang ramai dibicarakan tersebut, dikatakan Wenger akan bertahan di klub itu karena kebingungan menetapkan pilihan.



"Ya, sepertinya Kylian akan tetap bertahan di Monaco. Mungkin saat ini terlalu banyak pilihan untuknya, sehingga pada akhirnya dia malah tidak pergi kemanapun," ujar Wenger.



Mbappe disebut-sebut bakal menjadi pesepakbola termahal di dunia, setelah AS Monaco dikabarkan membanderolnya seharga 180 juta Euro, atau sekitar Rp 2,8 triliun. Real Madrid adalah klub yang paling santer dikabarkan bakal menjadi klub tempat Mbappe merumput.





Kylian Mbappe, diprediksi oleh Arsene Wenger akan tetap di AS Monaco musim ini. (Reuters)



Namun yang terjadi saat ini, justru Madrid mempertahankan penyerang veterannya, Karim Banzema. Ujung tombak timnas Prancis tersebut diperpanjang kontraknya hingga 2019, dan dapat ditambah hingga 2022 jika manajemen Los Blancos menginginkan.



Pelatih Madrid, Zinedine Zidane, terkesan ogah-ogahan ketika diminta berkomentar soal niat klub yang dilatihnya untuk memboyong Mbappe.



"Pertanyaan soal Mbappe bukan ditujukan untuk saya, seharusnya itu untuk orang lain," kata Zidane.



Arsenal juga masuk daftar tim yang mengincar Kylian Mbappe. Konon The Gunners punya cukup dana untuk memperebutkan Mbappe. Namun kegagalan tim asuhan Wenger itu untuk berkompetisi di Liga Champions 2017/2018, menjadi ganjalan bagi pemain top dunia merapat ke Arsenal.



