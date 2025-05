TEMPO.CO, Liverpool - Rivalitas Manchester United dan Liverpool akan berpuncak di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu, 22 Maret 2015. Mereka sama-sama mengincar posisi empat besar di Liga Primer Inggris 2014-2015 dengan semaksimal mungkin menggeser peluang tim lain.



Selain itu, Liverpool akan menuntut balas kekalahan 0-3 mereka di Old Trafford pada Desember lalu. Hasil itu membuat tim asuhan Brendan Rodgers tersebut hanya menduduki urutan kesepuluh dari 20 klub peserta Liga Primer 2014-2015 dan ketinggalan 10 poin di belakang Manchester United. Tapi, setelah itu, Liverpool bangkit secara mengagumkan. Mereka meraih nilai 33 dari 39 angka maksimal terakhir yang bisa diraih.



Hal itu membuat Manchester United di bawah asuhan Louis van Gaal mesti mempertahankan penampilan mereka yang sangat mengesankan ketika mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0, pekan lalu, untuk bisa meredam keganasan Liverpool. Apalagi pasukan Rodgers akan tampil di kandang kebesaran mereka, Anfield.



Hasil pertemuan musim lalu di Anfield:

Liverpool 1-0 Manchester United



Wasit: Martin Atkinson



Susunan pemain Liverpool vs Manchester United, Minggu, 22 Maret 2015, pukul 20.30 WIB:



Liverpool 3-4-3:



Mignolet; Can, Skrtel, Sakho; Sterling, Henderson, Allen, Moreno; Lallana, Sturridge, Coutinho.



Manchester United 4-2-3-1:



De Gea; Blind, Smalling, Jones, Valencia; Herrera, Carrick; Young, Fellaini, Mata; Rooney



Cadangan:



Liverpool: Ward, Johnson, Lovren, Touré, Markovic, Manquillo, Gerrard, Lucas, Balotelli, Lambert, Borini, Williams



Cedera: Ibe, Flanagan, José Enrique, Jones



Pencetak gol terbanyak: Sterling dan Gerrard (6 gol)



Manchester United: Valdés, Lindegaard, Vermijl, Amos, Thorpe, Pereira, Blackett, Rojo, McNair, Blind, Falcao, Da Silva, Shaw, Di María, Januzaj, Wilson.



Diragukan bisa main: Rojo, Shaw, Wilson



Cedera: Van Persie



Skorsing akumulasi kartu: Evans



Pencetak gol terbanyak: Rooney (11 gol)



Klasemen (main, selisih gol, nilai):



4. Manchester United: 29, 24, 56



5. Liverpool: 29, 13, 54



GUARDIAN | BBC | HARI PRASETYO