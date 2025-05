Isu Liar Bursa Transfer Januari: Ronaldo, Messi, Neymar

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Januari segera menjelang. Klub-klub pun muali kasak-kusuk soal pemain yang akan mereka beli dalam bursa transfer musim dingin yang berlangsung sepanjang bulan ini. Saat ini sudah muncul banyak berita tentang bintang yang mungkin pidah, termasuk Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar.



Inilah isu tentang ketiga pemain tersebut:



1. Cristinao Ronaldo



Cristiano Ronaldo kian gencar dikabarkan akan hengkang dari Real Madrid. Hubungannya dengan pelatih Rafael Benitez kian tak harmonis. Pemain ini bahkan sempat dikabarkan memberi ultimatum pada presiden Real Madrid untuk memilih dia atau Benitez. Jauh sebelum itu ia sudah gencar digosipkan akan hengkang pada musim depan, dengan klub lamanya, Manchester United, dan Paris Saint-Germain disebut-sebut sebagai peminatnya. Kabar terbaru, seperti dilansir The Sun, mengatakan Ronaldo sebenarnya ingin menetap di Real Madrid. Namun, jika pun harus pergi dari El Real, Ronaldo menyatakan ingin bergabung dengan PSG. "Dia ingin tinggal di Prancis, dia menyukai Laurent Blanc dan dia memiliki hubungan baik dengan Nasser al-Khelaifi, dan dia tahu bahwa hidup di Paris akan menjadi hal yang sensasional baginya," demikian The Sun mengutip salah satu sumber yang dekat dengan Ronaldo. (Baca: Performa Ronaldo Akan Terus Menurun, Begini Analisanya)



2. Lionel Messi



Messi baru pulih dari cedera dan sudah kembali pada ketajamannya. Isu seputar kepindahannya dari Barcelona juga terus mencuat. Ia sempat dikabarkan diincar oleh Arsenal dan Manchester City. Klub yang disebut terakhir bahkan dikabarkan siap membayar Messi 800 ribu pound sterling atau setara dengan Rp 16,6 miliar per pekan. Surat kabar Inggris, The Sun, menyatakan Manchester City sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan Messi. Bahkan mereka sudah sepakat soal nominal gaji Messi yang mencapai 40 juta pound atau setara dengan Rp 830 miliar pertahun. Dari angka itu, Messi mendapatkan 32 juta untuk gaji sebagai pemain, sedangkan sisanya untuk hak image dan bonus. Tabloid Inggris itu juga menulis, Barcelona bersedia menerima penawaran dengan kisaran nilai 120 juta pound (Rp 2,4 triliun).



3. Neymar



Naymat tengah naik daun, berkat tampilan apiknya bersama Barcelona. Harganya pada bursa transfer melambung, mencapai mencapai 100 juta euro atau sekitar Rp 1,4 triliun. Berdasarkan data situs Transfermarkt, harga Neymar melambung dari sebelumnya sekitar 80 juta euro atau Rp 1,1 triliun. Kabar terbaru, seperti dilansir harian Spanyol AS menulis, Real Madrid sedang menyiapkan tawaran besar untuk membeli Neymar dari Barcelona. Mereka dikabarkan bersedia membayar hingga 190 juta euro, atau Rp 2,7 triliun untuk membawa Neymar ke Santiago Bernabeu. (Baca: Gary Neville: Man United Butuh Pemain seperti Neymar-Suarez)



THE SUN | DAILY MAIL | MIRROR | NURDIN