Italia Tekuk San Marino 8-0, Gianluca Lapadula Cetak Hat-trick

TEMPO.CO, Jakarta - Gianluca Lapadula mencetak hat-trick saat Timnas Italia mengalahkan San Marino 8-0 dalam uji coba di Empoli, Rabu malam. Sumbangan tiga gol itu terasa lebih manis karena ia tampil melakukan debutnya untuk timnas, bersama banyak pemain lainnya.



Pelatih Italia Giampiero Ventura belum bisa mengandalkan para pemain Juventus, yang biasanya jadi inti dari timnas, karena masih akan berlaga di final Liga Champions. Ia pun memasang 9 wajah baru di laga ini. Kapten pun diserahkan pada wajah baru: pemain Sassuolo, Domenico Berardi, yang juga melakukan debut.



Lapudala, penyerang AC Milan berusia 27 tahun, jadi salah satu debutan yang cemerlang. Ia memborong tiga gol pada menit ke-10, 19, dan 49. Di Milan, ia tampil 16 kali pada musim ini dan menyumbang 6 gol.

