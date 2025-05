TEMPO.CO, Jakarta - Liga Primer Inggris segera memasuki pekan keenam. Pada Sabtu malam ini, 19 September 2015, Big matchnya tak pelak lagi ialah derby London Chelsea menjamu Arsenal di Stadion Stamford Bridge.

Ini pertarungan antara dua tim beda nasib di kompetisi yang berbeda. Di pentas Liga Primer Inggris, Chelsea sedang menjadi pesakitan dengan kalah dalam tiga pertandingan di antara lima laga awal, sebaliknya Arsenal memenangi tiga dari lima laga awal.

Tetapi kondisi terbalik di ajang Liga Champions Eropa. Arsenal dibungkam klub Kroasia Dinamo Zagreb dengan skor 1-2 dalam matchday pertama turnamen antarklub Eropa tersebut, sebaliknya Chelsea berjaya dengan menguliti klub Israel Maccabi Tel Aviv dengan skor telak 4-0.

Dengan hanya mendulang nilai 4 dari lima pertandingan, skuat asuhan Jose Mourinho kini terdampar di peringkat 17 alias urutan empat dari bawah alias satu setrip saja di atas zona degradasi dalam susunan klasemen sementara Liga Primer, sebaliknya Arsenal menghuni peringkat 4 dengan nilai 10.

Keseruan Chelsea versus Arsenal bukan hanya di atas lapangan hijau, namun juga karena pelatih kedua tim kerap kali saling menghinakan dalam makna sesungguhnya. Bahkan Mourinho dan pelatih Arsenal Arsene Wenger pernah terlibat saling dorong di sisi lapangan di Stamford Bridge musim lalu.

Jadi, ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di Stadion Stamford Bridge setelah insiden tersebut, sehingga dipastikan memori persengketaan di antara dua orang dewasa itu masih sangat kuat melekat dan menjadi bumbu penyedap pertemuan kedua tim.

Pertandingan lain yang tidak kalah menjanjikan keseruan adalah runner up musim lalu Manchester City yang dijadwalkan menjamu West Ham United di Stadion Etihad.

Di satu sisi ManCity merupakan satu-satunya tim yang belum kehilangan angka, bahkan belum kebobolan satu gol pun, sedangkan West Ham tengah on fire setelah menang dalam dua laga terakhir yakni mempermalukan Liverpool 3-0 dan mengalahkan Newcastle United 2-0.

Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan keenam Liga Primer Inggris (dalam WIB):

Sabtu, 19 September:

18:45 Chelsea vs Arsenal (siaran langsung Indosiar)

21:00 Swansea City vs Everton (siaran langsung Bein Sports 3)

21:00 Stoke City vs Leicester City (siaran langsung Bein Sports 2)

21:00 Bournemouth vs Sunderland

21:00 Newcastle United vs Watford (siaran langsung Bein Sports 1)

21:00 Aston Villa vs West Bromwich Albion

23:30 Manchester City vs West Ham United (siaran langsung Bein Sports 1/ Bein Sports 3)

Minggu, 20 September:

19:30 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace (siaran langsung Bein Sports 3)

22:00 Southampton vs Manchester United (siaran langsung SCTV)

22:00 Liverpool vs Norwich City (siaran langsung Bein Sports 2)

BISNIS

Baca juga:

Kecelakaan di Cipali, 6 Tewas: Karena Makam Mbah Samijem?

Kenalkan, Putri Gayatri, 15 tahun, Wakili Indonesia di PBB