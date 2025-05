TEMPO.CO, Jakarta - Liga Primer Inggris musim 2016/2017 akan dimulai 13 Agustus mendatang. Jadwalnya pun sudah keluar pada Rabu, 15 Juni 2016.



Hari pertama langsung terdapat laga besar, yakni antara Arsenal dan Liverpool. Hasil kerja Jose Mourinho di Manchester United akan diuji di kandang Bournemouth. Adapun Josep Guardiola bersama tim barunya, Manchester City, akan menjamu Sunderland.



Berukut ini jadwal pada minggu pertama Liga Primer musim 2016/2017.



Arsenal vs Liverpool

Bournemouth vs Manchester United

Burnley vs Swansea

Chelsea vs West Ham

Crystal Palace vs West Brom

Everton vs Tottenham

Hull vs Leicester

Man City vs Sunderland

Middlesbrough vs Stoke

Southampton vs Watford



Champions @LCFC begin their Premier League title defence at @HullCity

Here are your Matchweek 1 #PLfixtures... pic.twitter.com/rWw4Sk4MLv

— Premier League (@premierleague) June 15, 2016



GUARDIAN | NS

Baca juga:

Prancis, Jerman atau…: Ini Rahasia Penentu Juara Euro 2016

Euro, Copa, Dominasi Eropa