TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia merilis jadwal terbaru pertandingan Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) 2015 setelah terjadi pengunduran kickoff dari 20 Februari menjadi 4 April 2015. Pada hari pembuka, akan berlangsung serentak enam pertandingan.



Tak seperti rencana semula yang mempertemukan Persib Bandung dan Persipura Jayapura, jadwal baru itu memisahkan kedua tim itu dalam laga berbeda. Persipura akan menjamu Persiram, sedangkan Persib menyambut Semen Padang. Hari pertama juga diwarnai laga besar antara Arema Cronus dan Persija Jakarta. Adapun Sriwijaya FC akan menjamu Pelita Bandung Raya.



Manajer Sriwijaya Robert Heri mengatakan jadwal terbaru itu telah diterima manajemen klubnya, Senin, 2 Maret 2015, melalui surat elektronik. "Klub tentunya senang jadwal dikirimkan lebih awal karena terkait dengan persiapan," kata Robert Heri, Senin, 2 Februari 2015.



Ia mengatakan, dengan dilansirnya jadwal ini, tim pelatih Sriwjaya FC akan mempersiapkan tim sesuai dengan lawan yang akan dihadapi serta kondisi pertandingan mendatang, di kandang sendiri atau di kandang lawan. "Maklum saja, ada isu bahwa akan diundur lagi karena masih ada klub yang belum selesaikan dokumennya," katanya.



Penyelenggaraan LSI 2015 ditunda oleh pemerintah karena, berdasarkan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, terdapat beberapa peserta yang belum melampirkan dokumen prinsipiil. Dokumen itu di antaranya bukti pelunasan gaji pemain dan pelatih serts bukti pembayaran pajak.



Berikut ini jadwal baru pertandingan LSI 2015:

4 April 2015:

Persipura vs Persiram

Perseru vs Bali United Pusam

Persib vs Semen Padang

Persela vs Barito Putera

Arema Cronus vs Persija

Sriwijaya FC vs Peilita Bandung Raya.

5 April 2015:

Persegres Gersik United vs Pusamania Borneo FC

Persebaya vs Mitra Kukar

6 April 2015

PSM Makassar Vs Persiba.

7 April 2015

Persib vs Pelita Bandung Raya

Sriwijaya FC vs Semen Padang

Persela vs Pesija

Arema Cronus vs Barito Putera.

ANTARA