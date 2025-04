Jadwal Bola Akhir Pekan, Ada Laga Arsenal Vs Manchester City, Barca, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola yang menarik akan berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Di Liga Inggris, ada laga besar antara Arsenal dan Manchester City serta Liverpool melawan Everton.



Di Liga Spanyol, persaingan Barcelona dan Real Madrid juga akan kembali berlangsung. Real Madrid akan melawan Alaves, sedangkan Barcelona ditantang Granada. Sedangkan di Liga Inggris, ada partai menarik antara Juventus dan Napoli.



Berikut ini jadwal lengkapnya.



Liga Inggris



Sabtu, 1 April 2017

18.30 Liverpool vs Everton (beIN Sports 1)

21.00 Burnley vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 3)

21.00 Chelsea vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

21.00 Hull City vs West Ham United

21.00 Leicester City vs Stoke City

21.00 Manchester United vs West Bromwich Albion (MNC TV/beIN Sports 2)

21.00 Watford vs Sunderland

23.30 Southampton vs AFC Bournemouth (beIN Sports 1)



Ahad, 2 April 2017

19.30 Swansea City vs Middlesbrough (beIN Sports 1)

22.00 Arsenal vs Manchester City (beIN Sports 1)



Liga Spanyol



Sabtu, 1 April 2017

01.45 Espanyol vs Real Betis

18.00 Villarreal vs Eibar (beIN Sports 2)

21.15 Osasuna vs Athletic Bilbao

23.30 Real Sociedad vs Leganes



Ahad, 2 April 2017

01.45 Malaga vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)

17.00 Sevilla vs Sporting Gijon (beIN Sports 2)

21.15 Real Madrid vs Alaves (SCTV/beIN Sports 2)

23.30 Valencia vs Deportivo La Coruna (beIN Sports 2)



Senin, 3 April 2017

01.45 Granada vs Barcelona (SCTV/beIN Sports 2)



Selasa, 4 April 2017

01.45 Celta Vigo vs Las Palmas (beIN Sports 2)



Liga Italia



Sabtu, 1 April 2017

23.00 Sassuolo vs Lazio



Ahad, 2 April 2017

01.45 Roma vs Empoli

17.30 Torino vs Udinese

20.00 Chievo Verona vs Crotone

20.00 Fiorentina vs Bologna

20.00 Genoa vs Atalanta

20.00 Palermo vs Cagliari

20.00 Pescara vs AC Milan



Senin, 3 April 2017

01.45 Napoli vs Juventus



Selasa, 4 April 2017

01.45 Inter vs Sampdoria



