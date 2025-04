TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola akhir pekan ini menyediakan pertandingan-pertandingan Piala FA, La Liga, Liga Italia, serta Piala Presiden.



Manchester United akan bertandang ke kandang Blackburn Rovers, Real Madrid akan menghadapi Espanyol, sementara Semen Padang akan bertanding melawan Perseru Serui.



Berikut ini jadwal lengkapnya.



Piala FA



Sabtu, 18 Februari 2017

19.30 Burnley vs Lincoln

22.00 Huddersfield Town vs Manchester City (Fox Sports 1)

22.00 Middlesbrough vs Oxford United

22.00 Millwall vs Leicester City



Ahad, 19 Februari 2017

00.30 Wolverhampton Wanderers vs Chelsea (Fox Sports 2)

21.00 Fulham vs Tottenham Hotspur (Fox Sports 1)

23.15 Blackburn Rovers vs Manchester United (Fox Sports 1)



La Liga



Sabtu, 18 Februari 2017

02.45 Granada vs Real Betis (Bein Sports 2)

19.00 Sporting Gijon vs Atletico Madrid (Bein Sports 2)

22.15 Real Madrid vs Espanyol (Bein Sports 2)



Ahad, 19 Februari 2017

00.30 Deportivo La Coruna vs Alaves (Bein Sports 2)

02.45 Sevilla vs Eibar (Bein Sports 2)

18.00 Real Sociedad vs Villarreal

22.15 Valencia vs Athletic Bilbao



Senin, 20 Februari 2017

00.30 Celta Vigo vs Osasuna

02.45 Barcelona vs Leganes (Bein Sports 2)



Liga Italia



Sabtu, 18 Februari 2017

02.45 Juventus vs Palermo (Bein Sports 1)



Ahad, 19 Februari 2017

00.00 Atalanta vs Crotone

02.45 Empoli vs Lazio

18.30 Bologna vs Inter

21.00 ChievoVerona vs SSC Napoli

21.00 Pescara vs Genoa

21.00 Sampdoria vs Cagliari

21.00 Udinese vs Sassuolo



Piala Presiden



Sabtu, 18 Februari 2017

15.00 Barito Putera vs Bali United (Indosiar)

18.30 Pusamania Borneo FC vs Sriwijaya FC (SCTV)



Ahad, 19 Februari 2017

15.00 Perserui Serui vs Semen Padang (Indosiar)

18.30 PSCS Cilacap vs Madura United (SCTV)



GADI MAKITAN