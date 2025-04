Jadwal Bola Akhir Pekan: Liga Inggris, Liga 1, Madrid Vs Barca

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola akhir pekan ini akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik dari Eropa dan negeri. Yang paling seri, kompetisi Liga Inggris akan dimulai dengan diawali laga Arsenal Vs Leicester pada dinihari nanti.



Di Spanyol ada laga seru antara Real Madrid dan Bercelona di ajang Piala Super. Di Italia, Piala Super juga akan mempertemukan Juventus dan Lazio. Selain itu ada pula jadwal lanjutan Liga 1 dari dalam negeri.



Berikut jadwal selengkapnya:



Liga Inggris



Sabtu, 12 Agustus 2017

01:45 Arsenal Vs Leicester City (beIN Sports 1, RCTI)

18:30 Watford Vs Liverpool (beIN Sports 1)

21:00 Chelsea Vs Burnley (beIN Sports 1)

21:00 Crystal Palace Vs Huddersfield Town

21:00 Everton Vs Stoke City (beIN Sports 3)

21:00 Southampton Vs Swansea City (beIN Sports 2)

21:00 West Bromwich Albion Vs AFC Bournemouth

23:30 Brighton & Hove Albion Vs Manchester City (beIN Sports 1).



Ahad, 13 Agustus 2017

19:30 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1)

22:00 Manchester United Vs West Ham United (beIN Sports 1, RCTI).



Piala Super Spanyol



Senin, 14 Agustus 2017

01.45 Barcelona Vs Real Madrid (tvOne).



Piala Super Italia



Senin, 14 Agustus 2017

01.45 Juventus Vs Lazio.



Liga 1



Sabtu, 12 Agustus 2017

15:00 Persija Jakarta Vs Persiba Balikpapan (tvOne)

18:30 Arema FC Vs Persib Bandung (tvOne)

18:30 Persela Lamongan Vs PSM Makassar



Ahad, 13 Agustus 2017

14:00 Perseru Serui Vs Bhayangkara FC

15:00 Pusamania Borneo FC Vs PS TNI (tvOne)

18:30 Bali United Vs Madura United (tvOne).



