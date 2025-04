Jadwal Bola Hari Ini: Arsenal Vs Leicester City dan Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris akan segera bergulir pada akhir pekan ini. Arsenal menjadi tim pertama yang berlaga dengan menjamu Leicester City pada Sabtu dinihari, 11 Agustus besok.



Sementara di Liga 1 mulai memasuki pekan ke-19. Jumat ini ada laga panas antara dua tim asal Sumatera dan tim asal Kalimantan akan terjadi. Sriwijaya FC akan menjamu Semen Padang FC di Stadion Jakabaring, sedangkan Mitra Kukar menghadapi Barito Putera.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris dan Liga 1 pada Jumat hingga Sabtu dinihari:



Liga 1



Mitra Kukar Vs Barito Putera

(Jumat 11 Agustus 2017 pukul 15.00, siaran langsung tvOne)



Sriwijaya FC Vs Semen Padang FC

(Jumat 11 Agustus 2017 pukul 18.00, siaran langsung tvOne)



Liga Inggris



Arsenal Vs Leicester City

(Sabtu, 12 Agustus 2017 pukul 01.45, siaran langsung RCTI).



FEBRIYAN