Jadwal Bola Hari Ini: Jerman, Inggris, PSMS vs Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 akan berlangsung sepanjang Ahad malam nanti hingga Senin dinihari. Dua di antara laga itu melibatkan tim besar besar, Jerman dan Inggris.



Selain itu, di dalam negeri juga ada laga persahabatan yang menarik antara PSMS Medan dan Persib Bandung.



Berikut jadwal selengkapnya:



Kualifikasi Piala Dunia 2018



Grup C

23:00 Azerbaijan vs Jerman (RCTI)

23:00 San Marino vs Republik Cek

01:45 Irlandia Utara vs Norwegia



Grup E

23:00 Armenia vs Kazakhstan

01:45 Montenegro vs Polandia

01:45 Romania vs Denmark (RCTI)



Group F

23:00 Inggris vs Lithuania (Fox Sports 2)

01:45 Malta vs Slovakia

01:45 Skotlandia vs Slovenia.



Laga Persahabatan

6:30 PSMS Medan vs Persib Bandung (Indosiar).



UEFA | NS