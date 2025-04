Jadwal Bola Hari Ini: Liverpool di Liga Champions, Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Rabu, 23 Agustus 2017, akan menyajikan pertandingan dari arena Liga Champions dan Liga 1.



Di Liga Champions ada aksi Liverpool yang akan menjamu klub Jerman Hoffenheim. Mereka hanya butuh hasil seri untuk lolos ke babak utama setelah menang 2-1 di kandang lawan.



Di Liga 1 ada laga menarik antara Barito Putera melawan Arema FC. Barito kini berada di urutan ke-11 dengan nilai 27 dari 19 laga, sedangkan Arema di posisi kedelapan dengan nilai 30.



Selain itu hari ini juga ada laga PSM Makassar Vs Perseru Serui, tapi tak disiarkan secara langsung.



Berikut jadwal bola hari ini selengkapnya:



Liga Champions

(play-off kedua)



Kamis, 24 Agustus 2017

01:45 Liverpool vs Hoffenheim (skor 2-1, siaran langsung beIN Sports 1, SCTV)

01:45 CSKA Moscow vs Young Boys (skor 1-0, siaran langsung beIN Sports 3)

01:45 Steaua Bucarest vs Sporting CP (skor 0-0, siaran langsung beIN Sports 2)

01:45 FC Koebenhavn vs Qarabag FK (skor 0-1)

01:45 Slavia Prague vs APOEL Nicosia (skor 1-2)



Liga 1



Rabu, 23 Agustus 2017:

18:30 Barito Putera vs Arema FC (tvOne).



