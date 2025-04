Jadwal Bola Hari Ini: Madura United vs Arema FC , Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 10 September 2017, akan menyajikan sejumlah pertandingan dari dalam negeri dan Eropa.



Dari dalam negeri ada rangkaian laga dari kompetisi Liga 1. Ada dua pertandingan yang akan terjadi, salah satunya melibatkan dua tim papan atas Madura United vs Arema FC .



Di liga Inggris ada aksi Newscastle. Real Sociedad dan Villarreal akan mewarnai pertandingan Liga Spanyol. Sedangkan di Liga Italia ada laga Inter Milan.



Jadwal bola hari ini selengkapnya:



Liga 1 Indonesia



Ahad, 10 September 2017

15:00 Barito Putera vs Sriwijaya FC (tvOne)

18:30 Madura United vs Arema FC (tvOne)



Liga Inggris



Ahad, 10 September 2017

19:30 Burnley vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

22:00 Swansea City vs Newcastle United (beIN Sports 1)



Liga Spanyol



Ahad, 10 September 2017

17:00 Deportivo de La Coruna vs Real Sociedad (beIN Sports 2)

21:15 Athletic Bilbao vs Girona (beIN Sports 2)

23:30 Celta de Vigo vs Deportivo Alaves (beIN Sports 2)



Senin, 11 September 2017

01:45 Villarreal vs Real Betis (beIN Sports 2)



Liga Italia



Ahad, 10 September 2017

17:30 Inter Milan vs SPAL

20:00 Lazio vs AC Milan

23:00 Benevento vs Torino



Senin, 11 September 2017

01:45 Bologna vs Napoli.



LIGA INDONESIA | UEFA | NS