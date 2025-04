Jadwal Bola Hari Ini: MU, Arsenal, Liverpool, Atletico, dan Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 19 Agustus 2017, jadwal sepak bola akan menyajikan lanjutan Liga Inggris dan laga pekan pertama Liga Spanyol. Selain itu, Liga Italia akan mulai bergulir.



Di Liga Inggris banyak laga menarik akan tersaji, antara lain melibatkan Manchester United, Liverpool, dan Arsenal.



Sedangkan di Liga Spanyol ada aksi dua tim yang diharapkan memberi tekanan kepada Real Madrid dan Barcelona, yakni Atletico Madrid dan Sevilla.



Berikut jadwal ini selengkapnya:



Liga Inggris



Sabtu, 19 Agustus 2017

18.30 Swansea City vs Manchester United (beIN Sports 1)

21.00 Liverpool vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

21.00 Leicester City vs Brighton & Hove Albion (beIN Sports 2)

21.00 Southampton vs West Ham United (beIN Sports 3 dan MNC TV)

23.30 Stoke City vs Arsenal (beIN Sports 1)



Liga Spanyol



Sabtu, 19 Agustus

23.15 Celta Vigo vs Real Sociedad (beIN Sports 2)



Ahad, 20 Agustus 2017

01.15 Girona vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)

03.15 Sevilla vs Espanyol (beIN Sports 2)



Liga Italia



Sabtu, 19 Agustus

23.00 Juventus vs Cagliari

Ahad, 20 Agustus

01.45 Hellas Verona vs Napoli



UEFA | NS