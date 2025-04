Jadwal Bola Hari Ini: MU, Spurs, Barcelona Vs Real Madrid, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 13 Agustus 2017, antara lain akan menampilkan lanjutan Liga Inggris. Ada juga aksi klub nasional di Liga 1 serta laga besar Real Madrid Vs Barcelona di Piala Super Spanyol.



Berikut jadwal selengkapnya:



Liga Inggris



Minggu, 14 Agustus 2017:

19:30 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1)

22:00 Manchester United Vs West Ham United (beIN Sports 1, RCTI).



Piala Super Spanyol



Senin, 14 Agustus 2017

01.45 Barcelona Vs Real Madrid (tvOne).



Piala Super Italia



Senin, 14 Agustus 2017

01.45 Juventus Vs Lazio.



Liga 1

Ahad, 13 Agustus 2017

14:00 Perseru Serui Vs Bhayangkara FC

15:00 Pusamania Borneo FC Vs PS TNI (tvOne)

18:30 Bali United Vs Madura United (tvOne).



