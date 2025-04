Jadwal Bola Hari Ini: Persib, Barcelona, Real Madrid, Livepool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 1 Oktober 2017, akan menyajikan rangkaian pertandingan dari Liga 1, Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Italia.

Di Liga 1 akan ada aksi Persib Bandung di kandang Persiba Balikpapan. Ada pula laga Barito Putera vs Borneo FC.

Di Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid akan sama-sama beraksi. Barcelona melawan Las Palmas, sedangkan Real Madrid menjamu Espanyol. Barcelona kini unggul 7 poin dari Real Madrid.

Di Liga Inggris ada aksi Arsenal, Liverpool, dan Everton. Sedangkan di Liga Italia ada pertandingan Juventus.

Berikut jadwal bola selengkapnya:

Liga 1



Ahad, 1 Oktober 2017

13:30 Persipura Jayapura vs Madura United

18:30 Persiba Balikpapan vs Persib Bandung (tvOne)

15:00 Barito Putera vs Borneo FC (tvone)



Liga Spanyol



Ahad, 1 Oktober 2017

17:00 Real Sociedad vs Real Betis (beIN Sports 2)

21:15 Barcelona vs Las Palmas (beIN Sports 2)

23:30 Valencia vs Athletic Bilbao

23:30 Villarreal vs Eibar (beIN Sports 2)



Senin, 2 Oktober 2017

01:45 Real Madrid vs Espanyol (beIN Sports 2).

Liga Inggris



Ahad, 1 Oktober 2017

18:00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion (beIN Sports 1)

20:15 Everton vs Burnley (beIN Sports 1)

22:30 Newcastle United vs Liverpool (beIN Sports 1, RCTI).

Liga Italia



Ahad, 1 Oktober 2017

17:30 Napoli vs Cagliari

20:00 Benevento vs Inter

20:00 ChievoVerona vs Fiorentina

20:00 Lazio vs Sassuolo

20:00 SPAL 2013 vs Crotone

20:00 Torino vs Hellas Verona

23:00 AC Milan vs Roma



Senin, 2 Oktober 2017

01:45 Atalanta vs Juventus.