Jadwal Bola Hari Ini: Persib, MU, Barcelona, Man City v Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu, 9 September 2017, akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik di tanah air dan Eropa.



Dari Liga 1 Indonesia ada laga Persib Bandung melawan Semen Padang FC serta Bhayangkara FC vs Persipura Jayapura.



Dari Liga Inggris, juga ada pertandingan besar antara Manchester City dan Liverpool. Chelsea, Arsenal, dan Manchester United juga akan berlaga.



Adapun di Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid akan beraksi di pertandingan berbeda.



Berikut jadwal bola selengkapnya:



Liga 1 Indonesia



Sabtu, 9 September 2017

15:00 Persib Bandung vs Semen Padang (tvOne)

18:30 Bhayangkara FC vs Persipura Jayapura (tvOne)





Liga Inggris



Sabtu, 9 September 2017

18:30 Manchester City vs Liverpool (beIN Sports 1, MNCTV)

21:00 Leicester City vs Chelsea (beIN Sports 1)

21:00 Arsenal vs Bournemouth (beIN Sports 2)

21:00 Everton vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 3)

23:30 Stoke City vs Manchester United (beIN Sports 1, RCTI)



Liga Spanyol



Sabtu, 9 September 2017

18:00 Real Madrid vs Levante (beIN Sports 2)

21:15 Valencia vs Atlético Madrid

23:30 Sevilla vs Eibar (beIN Sports 2)



Minggu, 10 September 2017

01:45 Barcelona vs Espanyol (beIN Sports 2, SCTV)



Liga Italia



Sabtu, 9 September 2017

23:00 Juventus vs Chievo Verona



Minggu, 10 September 2017

01:45 Sampdoria vs Roma.



UEFA | LIGA INDONESIA | NS