Jadwal Bola Hari Ini: Persib Vs Bhayangkara FC, Arema Vs Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 24 September 2017, akan menyajikan dua laga besar di Liga 1 Indonesia. Selain itu, ada lanjutan pertandingan di liga-liga Eropa.



Di Liga 1, Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC. Sedangkan Arema FC akan menjamu Persija. Kedua laga menarik ini akan disiarkan tvOne.



Di Liga Inggris, ada satu laga pekan keenam antara Brighton dan Newcastle United. Adapun di Liga Italia, ada aksi Inter Milan dan AC Milan. Sedangkan dari Liga Spanyol, ada pertandingan menarik Real Sociedad versus Valencia.



Berikut ini jadwal bola selengkapnya.



Liga 1 Indonesia



Ahad, 24 September 2017

15.00 Persib Bandung vs Bhayangkara FC (tvOne)

18.30 Arema FC vs Persija Jakarta (tvOne)



Liga Inggris



Ahad, 24 September 2017

22.00 Brighton & Hove Albion vs Newcastle United (beIN Sports 1)



Liga Spanyol



Ahad, 24 September 2017

17.00 Espanyol vs Deportivo La Coruna (beIN Sports 2)

21.15 Getafe vs Villarreal (beIN Sports 2)

23.30 Eibar vs Celta Vigo

23.30 Las Palmas vs Leganes (beIN Sports 2)



Senin, 25 September 2017

01.45 Real Sociedad vs Valencia (beIN Sports 2)



Liga Italia



Ahad, 24 September 2017

17.30 Sampdoria vs AC Milan

20.00 Cagliari vs ChievoVerona

20.00 Crotone vs Benevento

20.00 Hellas Verona vs Lazio

20.00 Inter vs Genoa

23.00 Sassuolo vs Bologna



Senin, 25 September 2017

01.45 Fiorentina vs Atalanta



Bundesliga Jerman



Ahad, 24 September 2017

20.30 Hannover 96 vs 1Cologne (FOX Sports 3)

23.00 Bayer Leverkusen vs Hamburger SV (FOX Sports 3)



Ligue 1 Prancis



Ahad, 24 September 2017

22.00 Strasbourg vs Nantes (beIN Sports 3)



Senin, 25 September 2017

02.00 Olympique de Marseille vs Toulouse (beIN Sports 3)