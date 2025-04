Jadwal Bola Hari Ini: Persija, Prancis, Belanda, Portugal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu, 7 Oktober 2017, akan menyajikan rangkaian pertandingan dari Liga 1 dan kualifikasi Piala Dunia 2018.



Di Liga 1, Persija Jakarta akan berlaga melawan tuan rumah Sriwijaya FC. Sedangkan Persegres Gresik United akan menjamu Mitra Kukar.



Di kualifikasi Piala Dunia, Prancis akan melawan Bulgaria, sedangkan Portugal menyambangi Andorra. Ada juga laga Belarusia lawan Belanda.



Prancis, Swedia, dan Belanda berada di Grup A. Prancis, dengan poin 17, bisa lolos ke putaran final bila menang atas Bulgaria dan di laga lain Swedia (16) dikalahkan Luksemburg. Peluang terbaik Belanda (13) hanya berusaha merebut tiket play-off dengan finis di dua besar.



Di Grup B, Portugal masih tertinggal tiga poin dari Swiss. Karena itu, kemenangan di laga ini tak akan mampu meloloskan mereka dan hanya akan membantu menjaga peluang untuk melaju.



Berikut ini jadwal bola selengkapnya.



Liga 1



Sabtu, 7 Oktober 2017

15.00 Persegres Gresik United vs Mitra Kukar (tvOne)

18.30 Sriwijaya FC vs Persija Jakarta (tvOne)



Kualifikasi Piala Dunia



Sabtu, 7 Oktober 2017

23.00 Swedia vs Luksemburg

23.00 Kep. Faroe vs Latvia



Ahad, 8 Oktober 2018

01.45 Bulgaria vs Prancis (RCTI)

01.45 Belarusia vs Belanda

01.45 Andorra vs Portugal

01.45 Swiss vs Hungaria

23.00 Denmark vs Rumania

23.00 Kazakhstan vs Armenia

23.00 Polandia vs Montenegro



