Jadwal Bola Hari Ini: Play-off Piala Dunia 2018, Jepang - Brasil

Laga Persahabatan



Jumat, 10 November 2017

00:00 Finlandia vs Estonia

01:00 Panama vs Iran

01:15 Romania vs Turki

02:00 Luksembourg vs Hungaria

02:45 Skotalndia vs Belanda

18:00 Korea Selatan vs Colombia

18:35 Cina vs Serbia

19:00 Jepang vs Brasil

20:00 Georgia vs Siprus

20:00 Uni Emirat Arab vs Haiti.