Jadwal Bola Hari Ini: Timnas Indonesia U-22 Vs Kamboja, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Kamis, 24 Agustus 2017, akan menyajikan aksi Timnas Indonesia U-22 serta pertandingan dari Liga 1.



Timnas Indonesia akan melawan Kamboja dalam laga terakhir Grup B di SEA Games 2017. Tim asuhan Luis Milla ini harus menang minimal dengan selisih 3 gol agar bisa lolos ke semifinal.



Dari ajang Liga 1 ada laga pekan ke-20 antara Semen Padang FC dan Bali United. Semen Padang kini di urutan ke-12 klasemen dengan nilai 26, sedangkan Bali United di posisi kelima dengan nilai 35.



Jadwal siaran langsung selengkapnya:



SEA Games 2017

15:00 Timnas Indonesia U-ss vs Kamboja (SCTV/TVRI)



Liga 1

18:30 Semen Padang FC vs Bali United (tvOne).



Selain kedua laga itu masih ada jadwal bola lainnya. Di Liga Europa ada laga kedua play-off, yang antara lain menyajikan KF Shkendija vs AC Milan, Marseille vs Domzale, Rosenborg vs Ajax, juga Hajduk Split vs Everton. Namun pertandingan-pertandingan itu tak disiarkan televisi.



NURDIN