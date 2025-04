Jadwal Bola Hari Ini: Timnas Indonesia Vs Malaysia, MU, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu, 26 Agustus, akan menyajikan laga menarik dari dalam dan luar negeri.



Dari arena SEA Games 2017 ada aksi Timnas Indonesia U-22 melawan Malaysia di semifinal. Dari Liga 1 ada satu laga pekan ke-21.



Liga Inggris dan Liga Spanyol juga kembali bergulir.



Berikut jadwal lengkapnya:



SEA Games 2017



Sabtu, 26 Agustus 2017

19.45 Timnas Indonesia U-22 vs Malaysia (SCTV, TVRI)



Liga 1



Sabtu, 26 Agustus 2017

18:30 Persegres Gresik United vs Bhayangkara FC (tvOne).



Liga Inggris



Sabtu, 26 Agustus 2017

18:30 Bournemouth vs Manchester City (BeIN Sports 1)

21:00 Crystal Palace vs Swansea City (BeIN Sports 2)

21:00 Huddersfield Town vs Southampton (BeIN Sports 3)

21:00 Newcastle United vs West Ham United (BeIN Sports 1 dan MNCTV)

21:00 Watford vs Brighton & Hove Albion

23:30 Manchester United vs Leicester City (BeIN Sports 1 dan RCTI).



Liga Spanyol



Sabtu, 26 Agustus 2017

23:15 Deportivo Alaves vs Barcelona (BeIN Sports 2 dan SCTV)



Ahad, 27 Agustus 2017

01:15 Levante vs Deportivo La Coruna (BeIN Sports 2)

03:15 Las Palmas vs Atletico Madrid (BeIN Sports 2).



Liga Italia



Sabtu, 26 Agustus 2017

23;00 Benevento vs Bologna

23:00 Genoa vs Juventus



Ahad, 27 Agustus 2017

01:45 Roma vs Inter.



