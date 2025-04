Jadwal Bola Hari Ini: Timnas Indonesia Vs Vietnam, Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Selasa, 22 Agustus 2017, antara lain akan menyajikan aksi Timnas Indonesia U-22 vs Vietnam di SEA Games 2017. Selain itu ada kiprah tim Eropa di laga play-off Liga Champions.



Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup B dengan nilai 7, sama dengan Thailand yang ada di bawahnya dan akan melawan Filipina hari ini. Kedua tim ini terpaut dua dari Vietnam di puncak. Tim asuhan Luis Milla ini harus menang atas Vienam, yang terus menang besar dalam tiga pertandingan, untuk bisa lolos ke semifinal. (Baca: Vietnam Mapan, Timnas Indonesia U-22 dan Thailand Bersaing Ketat )



Dari play-off Liga Champions, ada aksi Napoli serta Sevilla. Sedangkan Liverpool baru akan bermain besok.



Adapun dari Liga 1, ada partai tunggal antara Persiba Balikpapan dan PS TNI. Sayangnya laga itu tak disiarkan televisi.



SEA Games 2017



Selasa, 22 Agustus 2017

19:45 Timnas Indonesia U-22 Vs Vietnam (SCTV/Indosiar/TVRI)



Play-off Liga Champions

(Leg kedua)



Selasa, 22 Agustus 2017

23:00 Astana Vs Celtic (skor 0-5, disiarkan beIN Sports 2)



Rabu, 23 Agustus 2017

01:45 Nice Vs Napoli (skor 0-2, beIN Sports 1, SCTV)

01:45 Sevilla vs Istanbul Basaksehir (skor 2-1, beIN Sports 2)

01:45 Rijeka vs Olympiacos (1-2, beIN Sports 3).



Liga 1 Indonesia



Selasa, 22 Agustus 2017

Persiba Balikpapan Vs PS TNI.



NURDIN