Jadwal Bola Hari Ini: Timnas U-19, Arema FC, Inggris, Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 8 Oktober 2017, akan menyajukan sejumlah laga menarik termasuk laga Timnas Indonesia U-19, lanjutan Liga 1, dan rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2018.

Timnas U-19 akan melawan Thailand dalam laga persahabatan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, malam ini.

Dari kompetisi Liga 1 juga akan ada laga menark antara Bali United dan Arema FC serta Borneo FC vs PSM Makassar.

Sedangkan dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 ada pula sederet pertandingan, temrasuk aksi Timnas Inggris dan Jerman.

Berikut jadwal bola selengkapnya:

Laga Persahabatan



Ahad, 8 Oktober 2017

18:30 Timnas Indonesia U-19 vs Thailand (RCTI)

Liga 1



Ahad, 8 Oktober 2017

15:00 Borneo FC vs PSM Makassar (tvOne)

15:00 Bhayangkara FC vs Persiba Balikpapan

18:30 Bali United vs Arema FC(tvOne)

Kualifikasi Piala Dunia 2018



Ahad, 8 Oktober 2017

23:00 Lithuania vs Inggris (RCTI, tunda pukul 05.00 WIB)

23:00 Denmark vs Romania

23:00 Kazakhstan vs Armenia

23:00 Polandia vs Montenegro

23:00 Slovakia vs Malta

23:00 Slovenia vs Skotlandia

Senin, 9 Oktober 2018

01:45 Republik Cek vs vs San Marino

01:45 Jerman vs Azerbaijan (RCTI, tunda pukul 03.45 WIB)

01:45 Norwegia vs Irelandia Utara.