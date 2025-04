Jadwal Bola Hari Ini: Timnas U-22, Persib, Barca, Madrid, Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 20 Agustus 2017, akan menyajikan sederet pertandingan menarik, dari dalam dan luar negeri.



Dari arena SEA Games 2017, ada aksi Timnas Indonesia U-22 melawan Timor Leste. Indonesia harus menang besar di laga ini agar bisa menjaga peluang lolos ke semifinal. (Baca: Baca: Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2017: Jadwal, Hasil, Klasemen)



Dari dalam negeri ada laga Persib Bandung di kandang sendiri. Mereka akan menghadapi Persegres Gresik United.



Dari Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona akan memulai aksinya. Barcelona akan melawan Real Betis, sedangkan Madrid berlaga di kandang Deportivo La Coruna.



Adapun dari Liga Inggris ada asksi menarik antara Tottenham Hotspur Vs Chelsea. Inilah tim yang musim lalu berebut gelar juara.



Berikut jadwal bola hari ini selengkapnya:



SEA Games 2017



Ahad, 20 Agustus 2017

Timnas Indonesia U-22 Vs Timor Leste

(Stadion Majlis Perbandaraan MP Selayang, pukul 15.00 WIB, live SCTV/Indosiar/TVRI)



Liga Inggris



Ahad, 20 Agustus

19:30 Huddersfield Town Vs Newcastle United (beIN Sports 1)

22:00 Tottenham Hotspur Vs Chelsea (beIN Sports 1, RCTI).



Liga Spanyol



Ahad, 20 Agustus 2017

23:15 Athletic Bilbao Vs Getafe (beIN Sports 2).



Sanin, 21 Agustus 2017

01:15 Barcelona Vs Real Betis (beIN Sports 2, SCTV)

03:15 Deportivo La Coruna Vs Real Madrid (beIN Sports 2, SCTV).



Liga 1 Indonesia



Ahad, 20 Agustus 2017

15:00 Bhayangkara FC Vs Sriwijaya FC (tvOne)

18:30 Persib Bandung Vs Persegres Gresik United (tvOne).



NURDIN