Jadwal Bola Malam Ini, Ada Chelsea, Manchester United, Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal siaran langsung laga sepak bola malam ini, Ahad, 7 Februari 2016, menyediakan pertandingan-pertandingan Liga Inggris dan Liga Italia.



Chelsea akan menghadapi Manchester United. Sedangkan Arsenal akan bertandang ke markas AFC Bournemouth. Manchester United masih terus berusaha memperkecil selisih dengan tim-tim di atasnya agar bisa finis di empat besar pada musim ini.



Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola malam ini:



Liga Inggris

20.30: AFC Bournemouth vs Arsenal (Bein Sports 3)

23.00: Chelsea vs Manchester United (Bein Sports 1)



Liga Italia

18.30: Hellas Verona vs Inter Milan (Bein Sports 1)

21.00: Frosinone vs Juventus (Bein Sports 1)

21.00: Napoli vs Carpi (Bein Sports 2)



GADI MAKITAN