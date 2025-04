Jadwal Bola Malam Ini: Bulgaria vs Belanda, Prancis, Portugal

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 akan berlangsung sepanjang Ahad dinihari nanti. Belanda antara lain akan melawan Bulgaria di Grup A.



Belanda saat ini masih tertinggal oleh Prancis dalam klasemen grup. Belanda mengoleksi nilai 7, sama dengan Swedia. Sedangkan Prancis sudah mengemas nilai 10. Malam nanti, Prancis akan melawan Luksemburg, sedangkan Swedia menghadapi Belarusia.



Di grup lain juga ada aksi Portugal serta Belgia.



Berikut jadwal lengkapnya:

Grup A

00:00 Swedia vs Belarusia (Fox Sports 2)

02:45 Bulgaria vs Belanda (RCTI)

02:45 Luksembourg vs Prancis



Grup B

00:00 Andorra vs Kep. Faroe

00:00 Swiss vs Latvia

02:45 Portugal vs Hungaria (Fox Sports 2)



Grup H

00:00 Bosnia-Herzegovina vs Gibraltar

00:00 Siprus vs Estonia

02:45 Belgia vs Yunani (Fox Sports).



UEFA | NS