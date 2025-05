TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris dan Liga Italia akan bergulir Senin malam hingga Selasa dinihari WIB nanti. Ada dua pertandingan penting yang mempengaruhi gelar juara pada dua kompetisi ini.



Pada Liga Inggris, ada laga Tottenham Hotspur melawan West Bromwich Albion. Inilah pertandingan yang berperan penting dalam persaingan perebutan gelar juara. Bila gagal menang dalam laga ini, Tottenham akan menyaksikan Leicester kian mendekati gelar.



Tottenham, yang baru bermain 24 kali, kini terpaut delapan poin dari Leicester. Bila Tottenham kalah malam ini, jarak poin itu akan bertahan dan pertandingan akan tersisa tiga lagi. Artinya, nantinya Leicester hanya butuh hasil seri untuk jadi juara.



Laga tak kalah penting juga akan tersaji pada Liga Italia. Napoli akan melawan AS Roma. Bila Napoli kalah, Juventus bisa mempertahankan gelar juaranya.



Juve kini unggul 12 poin dari Napoli. Bila Napoli kalah pada laga malam ini, Juve akan juara karena memiliki jarak 12 poin dengan tiga laga tersisa. Bahkan, bila Napoli seri, Juve tetap akan unggul 11 poin dan tak mungkin lagi dikejar dalam tiga laga tersisa.



Jadwal selengkapnya:



Liga Inggris

01.00 Tottenham Hotspur vs West Bromwich Albion (siaran langsung beIN Sports 3)



Liga Italia

20.00 AS Roma Vs Napoli (siaran langsung beIN Sports 1)

22.00 Hellas Verona vs AC Milan (siaran langsung beIN Sports 1)

00.00 Carpi vs Empoli (siaran langsung beIN Sports 1)



ESPN | NS