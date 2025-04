Jadwal Bola Malam Ini: Man United, Juventus, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola yang menarik akan berlangsung Kamis dinihari nanti, 23 Februari 2017. Di Liga Champions ada bentrokn Porto dan Juventus. Sedangkan di Liga Europa ada aksi Manchester United dan di Liga Spanyol akan berlangsung pertandingan Real Madrid.

Berikut jadwal lengkapnya:

Liga Champions

02:45 FC Porto Vs Juventus (beIN Sports 2, SCTV)

02:45 Sevilla Vs Leicester City (beIN Sports 1)

Liga Europa



00:00 Saint-Etienne Vs Manchester United (Fox Sports 1)

00:00 Fenerbahce Vs Krasnodar

00:00 Schalke Vs PAOK Thessaloniki FC

Liga Spanyol



00:45 Valencia Vs Real Madrid (beIN Sports 2, SCTV)

