TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertandingan sepak bola sejak sore hingga malam ini mencakup pertandingan-pertandingan dari Indonesia Soccer Championship 2016 (ISC 2016) dan Liga Inggris.



Ada Arema, Sriwijaya, Manchester United, dan Manchester City. Berikut ini jadwal lengkapnya.



ISC 2016

16.00 Sriwijaya FC Vs Madura United (SCTV)

16.00 Barito Putera Vs Gresik United

18.30 Arema Cronus Vs Bhayangkara Surabaya United (SCTV)



Liga Inggris

21.00 Manchester United Vs Bournemouth (BeIN Sports 1)

21.00 Arsenal Vs Aston Villa (BeIN Sports 2)

21.00 Chelsea Vs Leicester City (BeIN Sports 3)

21.00 West Bromwich Albion Vs Liverpool (Orange TV Festival)

21.00 Swansea City Vs Manchester City (Orange TV Fight Sport)

21.00 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur (Orange TV Outdoor)



GADI MAKITAN