Jadwal Bola Uji Coba Akhir Pekan: Prancis, Portugal, Belanda

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah laga persahabatan atau laga uji coba tim nasional di seluruh dunia akan berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Uji coba itu menjadi bagian dari rangkaian laga internasional termasuk laga kualifikasi Piala Dunia 2018 yang rata-rata akan berlangsung pekan depan.



Beberapa timnas besar yang antara lain akan beraksi adalah Prancis, Belanda, Portugal, Swiss, Belgia, Rusia, Irlandia, dll. Berikut jadwalnya:



Jumat, 2 Juni 2017

01:00 Togo vs Nigeria

01:45 Swiss vs Belarusia

07:00 Meksiko vs Irlandia



Sabtu, 3 Juni 2017

01:30 Oman vs Suriah

01:45 Irlandia Utara vs Selandia Baru (beIN Sports 2)

02:00 Prancis vs Paraguay

07:30 Cile vs Burkina Faso (beIN Sports 3)

07:30 Nikaragua vs Bolivia

22:00 Portugal vs Siprus



Ahad, 4 Juni 2017

09:00 Amerika vs Venezuela

17:00 Lesotho vs Mauritania

23:00 Armenia vs St. Kitts and Nevis

23:00 Togo vs Comoros



Senin, 5 Jun1 2017

00:00 Irlandia vs Uruguay (beIN Sports 2)

00:00 Luksembourg vs Albania

00:30 Belanda vs Pantai Gading (beIN Sports 1)

01:30 Montenegro vs Iran



Selasa, 6 Juni 2017

00:45 Macedonia vs Turki

01:30 Hungaria vs Rusia

01:45 Belgia vs Rep. Cek.



