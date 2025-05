TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola Eropa akan berlangsung Ahad malam ini. Di Liga Inggris ada partai besar antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur. Dua klub besar lain, Manchester City dan Liverpool juga akan bermain, masing-masing melawan Aston Villa dan Crystal Palace.



Di Liga Italia ada laga Juventus melawan Empoli serta Inter Milan melawan Torino. Selain itu ada AS Roma melawan Lazio.



Berikut jadwal lengkapnya:



Liga Inggris



Aston Villa vs Manchester City

(siaran langsung Bein Sports 3, pukul 20.30 WIB)



Arsenal vs Tottenham Hotspur

(siaran langsung SCTV, pukul 23.00 WIB)



Liverpool vs Crystal Palace

Liga Italia



Torino vs Inter Milan

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 18.30 WIB)



Empoli vs Juventus

(siaran langsung Bein Sports 2, pukul 21.00 WIB)



Roma vs Lazio

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 21.00 WIB)



Frosinone vs Genoa



Palermo vs Chievo



Sassuolo vs Carpi



Napoli vs Udinese



Sampdoria vs Fiorentina





Liga Spanyol



Athletic Bilbao vs Espanyol



Barcelona vs Villarreal



Atlético Madrid vs Sporting Gijón



Sevilla vs Real Madrid



UEFA | NS