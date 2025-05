TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola Eropa akan berlangsung malam ini. Di Liga Inggris ada laga Manchester United dan West Bromwich Albion yang akan disiarkan Indosiar. Selain itu ada laga Chelsea melawan Stoke City. Chelsea tak akan didampingi pelatihnya, Jose Mourinho, yang harus menjalani hukuman.



Berikut jadwal lengkapnya:



Liga Inggris



Bournemouth vs Newcastle United

(siaran langsung Bein Sports 3, pukul 19.45 WIB)



Manchester United vs West Bromwich Albion

(siaran langsung Indosiar, pukul 22.00 WIB)

West Ham United vs Everton

(siaran langsung Bein Sports 1, pukul 22.00 WIB)



Sunderland vs Southampton



Norwich City vs Swansea City



Leicester City vs Watford

(siaran langsung Bein Sports 2, pukul 22.00 WIB)



Stoke City vs Chelsea

(siaran langsung Bein Sports 1 dan 3, Ahad, pukul 00.30 WIB)





Liga Italia

Hellas Verona vs Bologna

(siaran langsung Bein Sports 2, Ahad, pukul 00.00 WIB)



Milan vs Atalanta

(siaran langsung Bein Sports 1, Ahad, pukul 02.45 WIB)





Liga Spanyol



Celta Vigo vs Valencia



Levante vs Deportivo



Eibar vs Getafe



Rayo Vallecano vs Granada



Malaga vs Real Betis



