Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2018 Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kualifikasi Piala Dunia 2018 memasuki babak akhir. Sejumlah tiket untuk lolos ke putaran final di Rusia pun masih tersedia.



Tim-tim kuat, seperti Spanyol, Italia, dan Portugal, masih harus selangkah lagi untuk memastikan lolos. Tim-tim itu akan beradu kuat dalam laga yang akan digelar akhir pekan ini.



Berikut ini jadwal kualifikasi Piala Dunia 2018, yang disiarkan secara langsung akhir pekan ini.



Sabtu, 7 Oktober 2017

Spanyol vs Albania - RCTI - pukul 01.45

Turki vs Islandia - Global TV - pukul 01.45



Ahad, 8 Oktober 2017

Bulgaria vs Prancis - RCTI - pukul 01.45



Senin, 9 Oktober 2017

Jerman vs Azerbaijan - RCTI - pukul 01.45