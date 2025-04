Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa dan Amerika Latin

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2018 akan kembali bergulir pada akhir pekan ini hingga pekan depan. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji di zonda Eropa dan Amerika Latin.

Di Eropa, Timnas Inggris yang akan berusaha memastikan diri menjadi tim pertama yang lolos ke putaran final. Mereka hanya perlu mengalahkan Slovenia, Jumat dinihari, untuk memastikannya. Aksi timnas Inggris ini akan disiarkan RCTI.

Di zona Amerika Latin, fokus perhatian akan tertuju pada Argentina yang terus tampil kedodoran. Mereka kini berada di posisi kelima klasemen dan akan menhalani dua laga penting: melawan Peru dan Ekuador.



Berikut Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2018:



Zona Eropa



Kamis, 05 Oktober 2017

23:00 Azerbaijan vs Republik Cek

23:00 Armenia vs Poland



Jumat, 06 Oktober 2017

01:45 Inggris vs Slovenia (RCTI)

01:45 San Marino vs Norwegia

01:45 Irlandia Utara vs Jerman

01:45 Montenegro vs Denmark

01:45 Romania vs Kazakhstan

01:45 Malta vs Lithuania

01:45 Skotlandia vs Slovakia

23:00 Georgia vs Wales

Sabtu, 07 Oktober 2017

01:45 Spanyol vs Albania (RCTI)

01:45 Austria vs Serbia

01:45 Rep Irlandia vs Moldova

01:45 Italia vs Makedonia

01:45 Liechtenstein vs Israel

01:45 Kroasia vs Finlandia

01:45 Kosovo vs Ukraina

01:45 Turki vs Islandia

23:00 Swedia vs Luksembourg

23:00 Kep Faroe vs Latvia

23:00 Bosnia vs Belgia

23:00 Gibraltar vs Estonia

Minggu, 08 Oktober 2017

01:45 Belarus vs Belanda

01:45 Bulgaria vs Perancis (RCTI)

01:45 Andorra vs Portugal

01:45 Swiss vs Hungaria

01:45 Siprus vs Yunani

23:00 Denmark vs Romania

23:00 Khazakhstan vs Armenia

23:00 Polandia vs Montenegro

23:00 Lithuania vs Inggris

23:00 Slovenia vs Skotlandia

23:00 Slovakia vs Malta

Senin, 09 Oktober 2017

01:45 Rep Cek vs San Marino

01:45 Jerman vs Azerbaijan

01:45 Norwegia vs Irlandia Utara

Selasa, 10 Oktober 2017

01:45 Moldova vs Austria

01:45 Serbia vs Georgia

01:45 Wales vs Rep Irland

01:45 Albania vs Italia

01:45 Israel vs Spanyol

01:45 Makedonia vs Liechtenstein

01:45 Finlandia vs Turki

01:45 Islandia vs Kosovo

01:45 Ukraina vs Kroasia

Rabu, 11 Oktober 2017

01:45 Perancis vs Belarusia

01:45 Lukembourg vs Bulgaria

01:45 Belanda vs Swedia

01:45 Hungaria vs Kep Faroe

01:45 Latvia vs Andorra

01:45 Portugal vs Swiss

01:45 Belgia vs Cyprus

01:45 Estonia vs Bosnia

01:45 Yunani vs Gibraltar

Zona Amerika Latin

Jumat, 06 Oktober 2017

03:00 Bolivia vs Brasil

04:00 Venezuela vs Uruguay

06:00 Argentina vs Peru

06:30 Cile vs Ekuador

06:30 Kolombia vs Paraguay

Rabu, 11 Oktober 2017

06:30 Brasil vs Cile

06:30 Ekuador vs Argentina

06:30 Paraguay vs Venezuela

06:30 Peru vs Kolombia

06:30 Uruguay vs Bolivia