Jadwal Liga 1 dan Klasemen: Semen Padang, Arema vs Sriwijaya FC

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-13. Jumat ini, 7 Juli 2017, akan ada dua laga yang berlangsung.



Arema FC akan melawan Sriwijaya FC. Arema, juara Piala Presiden tahun ini, saat ini masih tercecer di urutan kesembilan klasemen dengan nilai 19, unggul 5 poin dari Sriwijaya yang menghuni posisi ke-15.



Laga lainnya akan berlangsung antara Mitra Kukar dan Semen Padang. Semen Padang bisa menyalip lawannya itu bila menang di laga ini. Mereka kini menempati posisi 13 dengan nilai 17, tertinggal 2 poin dari Mitra Kukar di urutan 11.



Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-13:



Jumat, 7 Juli 2017

Mitra Kukar vs Semen Padang, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Arema FC vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Sabtu, 8 Juli 2017

Persela Lamongan vs Borneo FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Perseru Serui vs Gresik United, pukul 15.00 WIB

Persija Jakarta vs Persipura, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Minggu, 9 Juli 2017

Barito Putera vs Persiba Balikpapan, pukul 15.00 WIB

PSM Makassar vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Madura United vs Persib Bandung, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Senin, 10 Juli 2017

PS TNI vs Bali United, pukul 18.30 WIB (tvOne).



Klasemen Liga 1





