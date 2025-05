Jadwal Liga 1 Hari Ini: Ada Borneo FC vs Persija Jakarta

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-31 hari ini, Minggu, 4 Mei 2025, akan menyajikan dua partai, Semen Padang FC vs Madura United dan Borneo FC vs Persija Jakarta. Masing-masing pertandingan dijadwalkan pada 15,30 WIB dan 19.00 WIB, dengan keduanya disiarkan secara langsung di Indosiar dan live streaming Vidio.

Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan empat laga musim ini, tentu tim-tim ini akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan poin maksimal demi bisa finis di urutan terbaik yang bisa mereka dapatkan di Liga 1 musim 2024-2025.





Jadwal dan Hasil Liga 1 Pekan Ke-31

Bali United vs PSIS Semarang (4-0)

Barito Putera vs Dewa United (1-1)

Malut United vs Persib Bandung (1-0)

Persita Tangerang vs PSBS Biak (0-2)

PSS Sleman vs PSM Makassar (3-1)