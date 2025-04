Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: Arema FC vs Bali United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Jumat malam, 16 Juni 2017, akan menyajikan pertandingan Arema FC vs Bali United. Pertandingan dalam rangkaian pekan ke-11 ini akan disiarkan tvOne mulai pukul 20:30 WIB.

Kedua tim sama-sama butuh bangkit di laga ini. Arema gagal menang pada dua laga sebelumnya, termasuk dikalahkan Persija 2-0. Sedangkan Bali United baru ditekuk Bhayangkara FC 3-1.



Arema, yang tahun ini mampu menjadi juara Piala Presiden, kini hanya menempati posisi ke-10 klasemen Liga 1 dengan nilai 15 dari 10 laga. Bali Unied berada di posisi yang lebih baik, yakni urutan kedelapan denga nilai 16.



Dalam lima pertamuan kedua tim sebelumnya, Arema mampu menang empat kali dan satu laga lainnya berakhir seri.



Jadwal Liga 1 pekan ke-11:



Sabtu, 17 Juni 2017

20:30 Arema FC vs Bali United (tvOne)



Ahad, 18 Juni 2017

20:30 Perseru Serui vs PS TNI

20:30 Barito Putra vs Persib Bandung (tvOne)

Senin, 19 Juni 2017

19:30 Persiba Balikpapan vs Bhayangkara FC

20:30 PSM Makassar vs Borneo FC (tvOne).



Hasil pekan ke-11 :

Madura United 6-0 Semen Padang

Perseru Serui 0-3 Persija Jakarta

Persela Lamongan 0-1 Persipura Jayapura

Mitra Kukar 3-1 Persegres

Persija Jakarta 1-0 Sriwijaya FC.

Klasemen Liga 1







