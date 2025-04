TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Ahad malam, 18 Juni 2018, akan menyajikan pertandingan Persib Bandung yang berlaga di kandang Barito Putera. Laga dalam rangkaian pekan ke-11 ini akan disiarkan tvOne mulai pukul 20:30 WIB.



Persib perlu menjaga momentum kebangkitan setelah menang 1-0 atas Persiba Balikpapan di laga sebelumnya. Kini tim asuhan Djadjang Nurdjaman ini berada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 16 dari 10 laga. Barito ada di urutan ke-15 dengan nilai 13.



Persib selalu bisa meraiah poins dalam tiga laga kandang sebelumnya di Barito, termsuk sekali menang. Tapi Djadjang menilai kondisi kali ini bisa berbeda. "Mereka sudah jauh berkembang, terutama sejak dilatih coach Jacksen (Jacksen F Tiago)," kata dia.



Selain laga Barito vs Persib, malam ini juga ada pertandingan Perseru Serui vs PS TNI. Perseru kini berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 6. PS TNI di urutan 11 dengn nilai 15.



Jadwal Liga 1 pekan ke-11:



Ahad, 18 Juni 2017

20:30 Perseru Serui vs PS TNI

20:30 Barito Putra vs Persib Bandung (tvOne)



Senin, 19 Juni 2017

19:30 Persiba Balikpapan vs Bhayangkara FC

20:30 PSM Makassar vs Borneo FC (tvOne).



Hasil pekan ke-11 :

Madura United 6-0 Semen Padang

Perseru Serui 0-3 Persija Jakarta

Persela Lamongan 0-1 Persipura Jayapura

Mitra Kukar 3-1 Persegres

Persija Jakarta 1-0 Sriwijaya FC

Arema FC 2-0 Bali United.



Klasemen Liga 1







