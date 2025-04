Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: MU, Persela vs Sriwijaya FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan kesembilan akan mulai bergulir pada Kamis malam ini, 1 Juni 2017. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung malam ini: Madura United (MU) vs Persegres Gresik United serta Persela Lamongan vs Sriwijaya FC.



Madura United saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 13. Kemenangan di laga ini akan mengantar mereka ke posisi tiga besar. Sedangkan Persegres masih berkutat di posisi dua bawah klasemen dengan nilai 5.



Pada laga lainnya, Persela dan Sriwijaya akan berusaha memperbaiki posisinya. Keduanya sama-sama berada di papan tengah. Sriwijaya di urutan ke-11 dengan nilai 11, sedangkan Persela di urutan ke-13 dengan nilai 10.



Jadwal Liga 1 Pekan Kesembilan:



Kamis, 1 Juni 2017

20:30 Madura United vs Persegres Gresik United

20:30 Persela Lamongan vs Sriwijaya FC (tvOne)



Jumat, 2 Juni 2017

19:30 Mitra Kukar vs PS TNI

20:30 Persija Jakarta vs Arema FC (tvOne)



Sabtu, 3 Juni 2017

19:30 Persiba Balikpapan vs Borneo FC

19:30 Barito Putra vs Semen Padang

19:30 PSM Makassar vs Persipura Jayapura (tvOne)



Minggu, 4 Juni 2017

20:30 Bhayangkafa FC vs Persib Bandung (tvOne)

20:30 Perseru Serui vs Bali United.



Klasemen Liga 1







