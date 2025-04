Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: Persegres vs Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persegres Gresik vs Persib Bandung akan menjadi bagian dari rangkaian jadwal Liga 1 hari ini, Rabu, 3 Mei 2017. Ada tiga pertandingan yang berlangsung, meski hanya satu yang disiarkan tvOne.



Berikut jadalnya:



Rabu, 3 Mei 2017

18:30 Mitra Kukar vs Persela Lamongan

18:30 Persegres Gresik vs Persib Bandung (tvOne)

18:30 Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC



Kamis, 4 Mei 2017

15:00 Perseru Serui vs PSM Makassar

15:00 Bali United vs Semen Padang

18:30 Persija Jakarta vs Madura United (tvOne)



Jumat, 5 Mei 2017

15:00 PS TNI vs Persiba Balikpapan (tvOne)

18:30 vs Arema FC vs Barito Putera (tvOne).



Persib Bandung akan mengejar kemenangan keduanya di laga nanti setelah sebelumnya menekuk Sriwijaya FC 2-0. Kini tim Maung Bandung itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 5 dari 3 laga. Adapun Persegres di posisi ke-17 dengan nilai 1.



