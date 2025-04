Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: Persija, Arema vs Persipura

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-15 pada Minggu, 16 Juli 2017, akan menampilkan dua pertandingan yang cukup menarik. Salah satunya bisa mengubah puncak klasemen.



Laga besar akan terjadi antara Arema FC dan Persipura Jayapura. Bila menang di laga ini, Arema akan bisa merangsek ke puncak klasemen.



Arema FC kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 25, terpaut dua angka dari PSM Makassar di puncak klasemen. Persipura sendiri berada di urutan kelima dengan nilai 24.



Pada laga lainnya ada laga Persija Jakarta vs Borneo FC. Persija kini berada di urutan kesembilan dengan nilai 21, sedangkan Borneo FC menempati posisi ke-11 dengan nilai 20.



Jadwal Liga 1 pekan ke-15 selengkapnya:



Minggu, 16 Juli 2017

15:00 Persija Jakarta vs Pusamania Borneo FC (tvOne)

18:30 Arema FC vs Persipura Jayapura (tvOne)



Senin 17 Juli 2017

15:00 Perseru Serui vs Semen Padang FC

15:00 Madura United vs Persiba Balikpapan

18:30 Persela Lamongan vs Bhayangkara FC (tvOne)



Selasa, 18 Juli 2017

15:00 PSM Makassar vs Barito Putera (tvOne)

18:30 PS TNI vs Persegres Gresik United



Rabu, 19 Juli 2017

18:30 Sriwijaya FC vs Bali United (tvOne)



Hasil pekan ke-15:

Mitra Kukar 2-1 Persib Bandung



Klasemen Liga 1







