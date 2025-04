Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: Persija vs Madura United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 hari ini antara lain akan menampilkan Persija Jakarta vs Madura United. Selain itu, ada dua partai lain, yakni Perseru Serui vs PSM Makassar dan Bali United vs Semen Padang.



Persija akan mengejar kemenangan keduanya setelah dalam tiga laga sebelumnya hanya menang sekali, seri sekali, dan kalah sekali. Mereka kini berada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 4.



Madura United berada satu posisi di bawah Persija dengan nilai sama. Karena itu, kemenangan di laga nanti akan mengantar salah satu klub itu ke papan atas.



Baca: Jamu Madura United, Persija Gunakan Formasi Lama



Pimpinan klasemen sementara Liga 1 saat ini dikuasai Persib Bandung, yang Rabu kemarin menang 1-0 di kandang Persegres Gresik. Kini Maung Bandung mengemas 8 poin dari 4 laga, unggul satu angka dari Barito Putra, Semen Padang, Arema, Persipura, dan PSM Makassar.



Pada jadwal Liga 1 hari ini, PSM jakan berlaga di kandang Perseru Serui. Bila bisa menang di kandang lawan, Tim Juku Eja itu akan bisa menggeser Persib dari puncak klasemen.



Baca: PSM Makassar Akui Tertantang dalam Lawatannya ke Serui



Jadwal pekan keempat:



Kamis, 4 Mei 2017

15.00 Perseru Serui vs PSM Makassar

15.00 Bali United vs Semen Padang

18.30 Persija Jakarta vs Madura United (tvOne)



Jumat, 5 Mei 2017

15.00 PS TNI vs Persiba Balikpapan (tvOne)

18.30 vs Arema FC vs Barito Putera (tvOne)



Hasil Pekan Keempat:

Persipura 2-1 Borneo FC

Persegres Gresik 0-1 Persib Bandung

Mitra Kukar 3-2 Persela Lamongan

Sriwijaya 1- 2 Bhayangkara FC



Klasemen Liga 1





PSSI | NS