Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: Persija vs Persipura

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 pekan ke-13 pada Sabtu ini, 8 Juli 2017, akan menyajikan tiga pertandingan. Salah satunya cukup menarik untuk diikuti: Persija Jakarta vs Persipura Jayapura.

Persipura bisa merebut puncak klasemen sementara bila menang di laga nanti. Tim asal Papua ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 22 dari 12 laga, hanya terpaut satu angka dari PSM Makassar di puncak klasemen. Persija sendiri hanya ada di urutan ketujuh dengan nilai 19.



Dua laga lainnya yang akan berlangsung hari ini adalah Persela Lamongan vs Borneo FC serta Perseru Serui vs Gresik United.



Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-13:



Sabtu, 8 Juli 2017

Persela Lamongan vs Borneo FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Perseru Serui vs Gresik United, pukul 15.00 WIB

Persija Jakarta vs Persipura, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Minggu, 9 Juli 2017

Barito Putera vs Persiba Balikpapan, pukul 15.00 WIB

PSM Makassar vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Madura United vs Persib Bandung, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Senin, 10 Juli 2017

PS TNI vs Bali United, pukul 18.30 WIB (tvOne).

Hasil sementara Liga 1 pekan ke-13:

Mitra Kukar 1-0 Semen Padang

Arema FC 3-2 Sriwijaya FC.

Klasemen Liga 1



PSSI | NS