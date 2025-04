Jadwal Liga 1 Hari Ini dan Klasemen: PSM, Madura United vs Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 pekan ke-13 pada hari ini, 9 Juli 2017, akan menampilkan laga menarik antara Madura United dan Persib Bandung serta PSM Makassar vs Bhayangkara FC.



Persib harus menjaga momentun setelah di laga sebelumnya mampu mengalahkan PSM. Tim asuhan Djadjang Nurdjaman ini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 19 dari 12 laga.



Baca: Liga 1: Sambangi Madura United, Persib Kehilangan 3 Pilar



Madura United berada di posisi lebih baik, urutan ketiga dengan nilai 22. Tim ini bisa merebut puncak klasemen bila menang menang di laga, karena kini hanya terpaut satu angka dari PSM di puncak.



Namun, puncak klasemen itu bisa tetap jadi milik PSM yang akan menjamu Bhayangkara FC. Syaratnya, tim Juku Eja harus melupakan kekalahan 2-1 dari Persib dan merebut kemenangan atas Bhayangkara yang kini menghuni urutan keempat.



Baca: Liga 1: PSM Tak Ingin Kehilangan Poin Lawan Bhayangkara FC



Selain kedua laga tersebut, Liga 1 hari ini juga menyajikan laga Barito Putera vs Persiba Balikpapan.



Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-13 yang tersisa:



Minggu, 9 Juli 2017

Barito Putera vs Persiba Balikpapan, pukul 15.00 WIB

PSM Makassar vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Madura United vs Persib Bandung, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Senin, 10 Juli 2017

PS TNI vs Bali United, pukul 18.30 WIB (tvOne).



Hasil sementara Liga 1 pekan ke-13:

Mitra Kukar 1-0 Semen Padang

Arema FC 3-2 Sriwijaya FC

Persela Lamongan 3-1 Borneo FC

Perseru Serui 1-0 Gresik United

Persija Jakarta 1-1 Persipura.



Klasemen Liga 1





PSSI | NS