Jadwal Liga 1 Hari Ini: Hadapi Madura, PS TNI Bisa Kudeta PSM

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ketujuh akan mulai bergulir Jumat ini, 19 Mei 2017. PS TNI berpeluang untuk merebut puncak klasemen dari PSM Makassar bila bisa menang di kandang Madura United.



PS TNI tampil bagus di awal musim ini. Mereka jadi tim yang tak terkalahkan, bersama Persib Bandung. Keduanya sama-sama mengemas nilai 12, terpaut satu angka dari PSM di puncak klasemen.



Karena itu, bila menang dalam laga hari ini, PS TNI akan bisa merebut puncak klasemen untuk pertama kalinya, meski hal itu hanya untuk sementara. Mereka akan tergeser kembali bila PSM dan Persib bisa menang pada laga pekan ketujuh ini.



Selain laga Madura United vs PS TNI, Jumat ini juga ada Barito Putera vs Persegres Gresik United. Ini jadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi dalam klasemen. Barito ada di posisi ke-12 dengan nilai 7, sedangkan Persegres menempati urutan 17 dengan nilai 4.



Jadwal Liga 1 pekan ketujuh:



Jumat, 19 Mei 2017

15:00 Barito Putera vs Persegres Gresik United (tvOne)

18:30 Madura United vs PS TNI (tvOne)



Sabtu, 20 Mei 2017

15:00 Bhayangkara FC vs Semen Padang (tvOne)

18:30 Mitra Kutai Kartanegara vs Perseru Serui

18:30 Persib Bandung vs Borneo FC (tvOne)



Ahad, 21 Mei 107

15:00 PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15:00 Persela Lamongan vs Arema FC (tvOne)

18:30 Persija Jakarta vs Bali United (tvOne)



Senin, 22 Mei 2017

18:30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Klasemen Liga 1 hingga pekan keenam:







PSSI | NS